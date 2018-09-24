СЕГОДНЯ 19:11 2018-09-24T19:11:57+03:00

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты об изменениях в пенсионной системе 26 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Государственная дума рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе 26 сентября. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«В среду главным вопросом будет рассмотрение во втором чтении законопроектов, связанных с пенсионной реформой, - самого законопроекта, ратификации Конвенции (Международной организации труда) и еще ряда законопроектов», - заявил Жуков журналистам.

Ранее профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал рассмотреть пенсионный законопроект с учетом поправок, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным и партией «Единая Россия».

Напомним, первое чтение законопроекта состоялось 19 июля. Инициатива правительства предполагала плавное увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин в течение нескольких лет переходного периода.

В своем телеобращении 29 августа Владимир Путин предложил несколько поправок, в частности — уменьшить планируемый возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Также президентские инициативы содержат несколько мер по защите прав работников предпенсионного возраста (наступает за пять лет до выхода на пенсию).