Польша выроет канал через Балтийскую косу для демонстрации суверенитета и независимости

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-24T19:30:49+03:00

По словам лидера правящей в республике партии «Закон и справедливость», Ярослава Качиньского, строительство начнется уже в ближайшие месяцы

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Польский проект судоходного канала через Балтийскую косу должен быть реализован как демонстрация суверенитета и независимости страны. Такое мнение выразил председатель правящей в республике партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.

Политик прокомментировал опасения российской стороны относительного экологического ущерба, который нанесет строительство канала. По его словам, проект рассматривается как «демонстрация того, что времена, когда россияне диктовали полякам, что мы можем, а чего не можем на нашей территории, прошли».

«Это важно с точки зрения статуса Польши. Польша должна окончательно сбросить с себя все остаточные признаки зависимого государства», - добавил Качиньский.

Балтийская (Вислинская) коса имеет длину в 65 километров, 35 из которых принадлежат РФ. В Польше коса соединяется с сушей, от Калининградской области она отделена судоходным проливом, по которому суда попадают через российские территориальные воды в польский портовый город Эльблонг. Режим их прохода регулируется специальным контрактом на навигационные права между двумя государствами.

Польша намерена построить через косу канал протяженностью 1,3 км и глубиной до 5 метров. Благодаря ему в морской порт Эльблонга смогут напрямую из Гданьского залива проходить суда длиной до 100 метров и осадкой до 4 метров. Стоимость строительства составит около $220 млн. В Варшаве заверяют, что проект канала будет реализован в соответствии с законодательством ЕС и всеми экологическими нормами.