2018-09-24T20:13:08+03:00
В мире

МИД РФ выразил решительный протест из-за задержания в Норвегии российского гражданина

Ранее сотрудник аппарата Совета Федерации был арестован в аэропорту Осло по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности
Денис СУХОВ
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МИД РФ выразил решительный протест из-за задержания в Норвегии российского гражданинаМИД РФ выразил решительный протест из-за задержания в Норвегии российского гражданинаФото: Иван ВИСЛОВ
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МИД РФ выразил решительный протест в связи с задержание в Норвегии российского гражданина, против которого выдвинуты ложные и абсурдные обвинения в ведении разведывательной деятельности.

Соответствующая нота была передана послу Норвегии в России Руне Ресаланда.

«Был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту г. Осло и помещением под арест российского гражданина М. А. Бочкарева по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности. Потребованы разъяснения в связи с инцидентом, незамедлительное снятие с российского гражданина абсурдных обвинений и его освобождение», - говорится в сообщении МИД РФ.

В российском дипведомстве подчеркнули, что Бочкарев является сотрудником аппарата Совета Федерации и прибыл в Осло по приглашению Европейского центра парламентских исследований. Он участвовал в международном семинаре, который проходил в парламенте Норвегии 20-21 сентября.

В МИД РФ выразили недоумение в связи с тем, что факт присутствия российского гражданина на таком публичном мероприятии привел к провокации.

«Складывается впечатление, что волна кампании «шпиономании» в отношении России, в т. ч. навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий», - добавили в ведомстве.

Накануне стало известно, что норвежские власти на две недели арестовали 51-летнего россиянина по подозрению в осуществлении «незаконной информационной деятельности».

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