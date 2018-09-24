СЕГОДНЯ 20:39 2018-09-24T20:39:46+03:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал укрепить границу с Украиной, увеличив на этом участке число пограничников. Соответствующее распоряжение он дал в ходе встречи с председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо и госсекретарем Совбеза Станиславом Засем.

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», - подчеркнул Лукашенко.

В этой связи президент Белоруссии упомянул данные, предоставленные ему главой МВД Игорем Шуневичем. Последний доложил о задержании человека, который ввозил с территории Украины целый арсенал оружия, включая пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок и десять тысяч патронов.

«Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли», - добавил Лукашенко.

Президент также призвал осмотрительно подойти к вопросу увеличения численности личного состава на границе, сведя к минимум число управленцев и не раздувая штат соответствующих пограничных служб.

В свою очередь Зась сообщил журналистам, что численность пограничников увеличат при помощи перераспределения общих штатов силовых ведомств. В первую очередь произведут усиление застав на южном направлении, также рассматривается вопрос воссоздания специальных маневренных групп пограничников.