2018-09-24T21:10:57+03:00
Политика

Болтон: Вашингтон рассчитывают, что Россия передумает поставлять в Сирию комплексы С-300

По мнению советника президента США по нацбезопасности, решение Москвы обернется «значительной эскалацией» напряженности в регионе
Денис СУХОВ
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Советник президента США Джон БолтонСоветник президента США Джон БолтонФото: REUTERS
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В Вашингоне рассчитывают, что Москва пересмотрит свое решение о посавке Сирии российских комплексов С-300. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Мы считаем, что поставки С-300 сирийскому правительству будет значительной эскалацией со стороны русских», - подчеркнул Болтон в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам советника президента США, в данном эпизоже не должно быть места какому-либо недопониманию.

«Сторона, ответственная за нападения в Сирии и Ливане, и реальная сторона, ответственная за сбитый российский самолет, — это Иран», - цитирует Болтона агентство Reuters.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современные комплексы ПВО С-300. Также Дамаску предоставят автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО, которые гарантированно будут идентифицировать все российские самолеты в воздушном пространстве арабской республики.

Таким образом Москва отреагировала на крушение российского самолета радиолокационного обнаружения Ил-20, потерянного 17 сентября во время авианалета израильских истребителей на провинцию Латакия.

Истребители F-16 ВВС Израиля использовали российский Ил-20 в качестве прикрытия, в результате последний был сбит сирийским комплексом С-200. Находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли.

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