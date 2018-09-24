США сертифицировали российский Ту-214ОН для полетов в рамках «Открытого неба»

СЕГОДНЯ 21:31 2018-09-24T21:31:26+03:00

Ранее в Госдепартаменте заявили, что им понадобились дополнительные консультации со специалистами касательно новой камеры, установленной на самолете

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США сертифицировали российский самолет Ту-214ОН, предназначенный для наблюдательных полетов в рамках договора по «Открытому небу». Об этом сообщил представитель Пентагона Эрик Пахон.

«США сегодня подписали отчет о сертификации по российскому самолету Ту-214 для «Открытого неба» на полях заседания консультативной комиссии по «Открытому небу» в Вене», - цитирует Пахона РИА Новости.

Ранее, 12 сентября, начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что США без объяснения причин отказались сертифицировать Ту-214ОН для полетов над территориями стан-участниц договора.

Позже в Госдепартаменте США заявили, что все же сертифицируют Ту-214ОН, о чем уведомили всех участников договора по «Открытому небу». В ведомстве пояснили, что им понадобилось дополнительное время для консультаций со специалистами относительно новой цифровой камеры OSDCAM4060, установленной на российском самолете.