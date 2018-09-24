США сертифицировали российский Ту-214ОН для полетов в рамках «Открытого неба»
США сертифицировали российский самолет Ту-214ОН, предназначенный для наблюдательных полетов в рамках договора по «Открытому небу». Об этом сообщил представитель Пентагона Эрик Пахон.
«США сегодня подписали отчет о сертификации по российскому самолету Ту-214 для «Открытого неба» на полях заседания консультативной комиссии по «Открытому небу» в Вене», - цитирует Пахона РИА Новости.
Ранее, 12 сентября, начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что США без объяснения причин отказались сертифицировать Ту-214ОН для полетов над территориями стан-участниц договора.
Позже в Госдепартаменте США заявили, что все же сертифицируют Ту-214ОН, о чем уведомили всех участников договора по «Открытому небу». В ведомстве пояснили, что им понадобилось дополнительное время для консультаций со специалистами относительно новой цифровой камеры OSDCAM4060, установленной на российском самолете.