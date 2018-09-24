Премию Ференца Пушкаша за лучший гол 2018 года получил Мохамед Салах

СЕГОДНЯ 21:56 2018-09-24T22:25:02+03:00

Мо Салах на церемонии вручения наград в Лондоне. Фото: REUTERS

В этой номинации был представлен Денис Черышев [видео]

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На церемонии вручения футбольных премий FIFA Best в Лондоне была вручена первая награда. Премию за лучший гол года получил египтянин Мохамед Салах.

В числе 10 номинантов на эту премию был представлен и россиянин Денис Черышев. Жюри по достоинству оценило его гол в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии FIFA The Best.

В список кандидатов на премию Ференца Пушкаша, напомним, вошли голы Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Салаха ("Ливерпуль", Англия), Лионеля Месси ("Барселона", Испания), Гарета Бэйла ("Реал", Испания), Лазароса Христодулопулоса (АЕК, Греция), Джорджиана де Арраскаэты ("Крузейро", Бразилия), Райли Макгри ("Ньюкасл Юнайтед Джетс", Австралия), Бенжамена Павара (сборная Франции, этот гол был признан лучшим мячом ЧМ-2018), Рикарду Куарежмы (сборная Португалии).