2018-09-24T22:25:02+03:00
Спорт

Премию Ференца Пушкаша за лучший гол 2018 года получил Мохамед Салах

В этой номинации был представлен Денис Черышев [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мо Салах на церемонии вручения наград в Лондоне.Мо Салах на церемонии вручения наград в Лондоне.Фото: REUTERS
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На церемонии вручения футбольных премий FIFA Best в Лондоне была вручена первая награда. Премию за лучший гол года получил египтянин Мохамед Салах.

В числе 10 номинантов на эту премию был представлен и россиянин Денис Черышев. Жюри по достоинству оценило его гол в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии FIFA The Best.

В список кандидатов на премию Ференца Пушкаша, напомним, вошли голы Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Салаха ("Ливерпуль", Англия), Лионеля Месси ("Барселона", Испания), Гарета Бэйла ("Реал", Испания), Лазароса Христодулопулоса (АЕК, Греция), Джорджиана де Арраскаэты ("Крузейро", Бразилия), Райли Макгри ("Ньюкасл Юнайтед Джетс", Австралия), Бенжамена Павара (сборная Франции, этот гол был признан лучшим мячом ЧМ-2018), Рикарду Куарежмы (сборная Португалии).

Видео гола Мохамеда Салаха, который выиграл премию Ференца Пушкаша.

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