2018-09-24T21:48:30+03:00
В мире

В Белом доме опровергли слухи об отставке замминистра юстиции

По словам представителя администрации США Сары Сандерс, президент США встретится в Родом Розенстайном в четверг
Денис СУХОВ
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В Белом доме опровергли слухи об отставке замминистра юстицииВ Белом доме опровергли слухи об отставке замминистра юстицииФото: REUTERS
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Первый заместитель министра юстиции и генпрокурора Род Розенстайн не был уволен и не уходил в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, Розенстайн попросил американского лидера об обстоятельной беседе касательно последних публикаций в СМИ.

«Поскольку президент находится на Генеральной ассамблее ООН, и его расписание плотное, они встретятся в четверг, когда президент вернется в Вашингтон», - подчеркнула представитель администрации США.

В пятницу газета The New York Times со ссылкой на собственный источник сообщила, что Розенстайн якобы в конфиденциальном порядке озвучил идею о тайной записи своих бесед с главой государства Дональдом Трампом. Также утверждается, что он высказывался в поддержку отстранения президента от власти на основании 25-й поправки к Конституции США (по недееспособности).

Сам Розенстайн выступил с опровержением публикации, подчеркнув, что его личный опыт общения с Дональдом Трампом «не может быть основанием для применения 25-й поправки». Также замгенпрокурора предоставил изданию письменное свидетельство некоего лица, который подтвердил, что Розенстайн говорил о записывающем устройстве, но выражался при этом саркастически.

Ранее СМИ сообщили, что Розенстайн попросил об отставке в устной беседе с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

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