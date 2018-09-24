Лучшим тренером футбольным тренером мира стал Дидье Дешам
Он привел к победе сборную Франции на ЧМ-2018
Дидье Дешам - лучший тренер мира.Фото: REUTERS
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Наставник сборной Франции Дидье Дешам получил премию лучшему тренеру мира на церемонии FIFA Best, которая проходит в Лондоне. Минувшим летом он привел свою команду к победе на чемпионате мира по футболу 2018.
Помимо Дешама в числе номинантов были Златко Далич из Хорватии и Зинедин Зидан, наставник мадридского "Реала". Он покинул свой пост после победы в Лиге Чемпионов и на данный момент - без работы.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии FIFA The Best.