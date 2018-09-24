Церемония вручения наград FIFA Best: Бельгиец Тибо Куртуа получил приз лучшему вратарю мира

СЕГОДНЯ 22:07 2018-09-24T22:07:35+03:00

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Бельгийский вратарь Тибо Куртуа получил награду как лучший голкипер 2018 года. Почетный приз он получил на специальной церемонии FIFA Best, которая проходит сегодня, 24 сентября, в Лондоне.

В тройку номинантов здесь входили Тибо Куртуа, Уго Лорьис и Каспер Шмейхель. Лучшим же стал Тибо Куртуа. Куртуа в нынешнем сезоне отметился своей блестящей игрой на ЧМ-2018. Сборная Бельгии впервые в истории дошла до полуфинала чемпионата мира и заняла в итоге третье место.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии FIFA The Best.