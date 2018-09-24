Нетаньяху заявил Путину о риске эскалации в регионе из-за передачи С-300 Сирии

СЕГОДНЯ 22:12 2018-09-24T22:12:59+03:00

В канцелярии израильского премьер-министра подчеркнули, что условились продолжать диалог и координацию с Москвой по ситуации в арабской республике

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что передача Сирии современных российским систем ПВО С-300 увеличивает риск эскалации в регионе. Такое мнение он озвучил в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нетаньяху говорил сегодня с Путиным. Премьер-министр сказал, что передача современных оружейных систем в безответственные руки может увеличить риски в регионе, а также что Израиль продолжит отстаивать свои интересы в области безопасности», - заявили в канцелярии израильского премьера.

Кроме того Нетаньяху снова выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения самолета Ил-20 ВКС РФ, сбитого сирийскими ПВО над Средиземным морем. Премьер отметил, что уверен в достоверности итогов расследования трагедии израильской стороной.

«Ответственность за этот трагический инцидент лежит на сирийской армии, сбившей самолет, и Иране, агрессия которого подрывает стабильность», - процитировали Нетаньяху в канцелярии.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолетрадиолокационной разведки Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была прервана в во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

Израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был по ошибке сбит сирийским комплексом ПВО С-200. В Москве ответственность за инцидент возложили на Тель-Авив.

Ранее по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Нетаньяху и Путина. Президент РФ подчеркнул, что Москва расходится с Израилем в оценке происшествия с Ил-20 и для обеспечения безопасности российских военнослужащих поставит Сирии комплексы ПВО С-300.