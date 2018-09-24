Премия FIFA Best: лучшими футбольными болельщиками мира официально названы фанаты Перу

СЕГОДНЯ 22:31 2018-09-24T22:39:54+03:00

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В Лондоне проходит церемония вручения футбольных премий FIFA Best. И очередной номинацией стала награда лучшим болельщикам мира по итогам 2018 года. Лучшие болельщики в мире на этот раз - это фанаты сборной Перу.

На ЧМ2018 перуанская сборная попала впервые за 36 лет. И за эту команду переживали около 40 тысяч болельщиков. Они совершили путешествие через полпланеты в Россию. Только лишь для того, чтобы поддержать свою команду. В России фанаты сборной Перу побывали в Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Как фанаты сборной Перу "отжигали" во время ЧМ-2018 - рассказывал летом наш спецкор Алексей Овчинников.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии FIFA The Best.