2018-09-24T22:39:48+03:00
В мире

В испанском порту Мотриль задержали российский балкер «Заполярье»

Корабль находится у берегов Испании с 1 июля и не может продолжить плавание из-за финансовых проблем судовладельца
Денис СУХОВ
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В испанском порту Мотриль задержали российский балкер «Заполярье»В испанском порту Мотриль задержали российский балкер «Заполярье»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти испанского порта Мотриль (автономное сообщество Андалусия) задержали российский балкер «Заполярье», принадлежащий «Мурманскому морскому пароходству». Об этом сообщили в Международной федерации транспортников (ITF).

По данным организации, судно загрузило в испанском порту Таррагоны (Каталония) 22 тонны технической соли для автодорог, после чего 1 июля прибыло для дозаправки к берегам Сеуты (испанский анклав в Северной Африке, граничащий с Марокко). Далее оно должно было отправиться в британский Тис, однако этому помешали финансовые проблемы судовладельца.

На прошлой неделе «Заполярье» принудительно отбуксировали в Мотриль, самостоятельное передвижение судна невозможно из-за истекших регистровых документов.

«Большая часть сертификатов судна истекли 14 августа...При таких обстоятельствах судно не может плыть до тех пор, пока не будет проведена инспекция, а также не будет подтверждена безопасность судна в соответствии с требованиями Международной морской организации», - заявила РИА Новости координатор ITF в Испании Лус Бас.

По ее словам, власти Испании задержали судно до разрешения ситуации. Бас подчеркнула, что судовладелец не обеспечил балкер топливом и не отправил продовольствие экипажу — текущие запасы иссякнут в ближайшую среду.

В федерации экипаж «Заполярья» имеет статус брошенного, как минимум шесть членов команды требуют отправки домой в связи с истечением срока их контракта.

По информации российского профсоюза моряков, в настоящее время сразу несколько судов «Мурманского морского пароходства» находятся под арестом зарубежом. Кроме того, СК РФ возбудил в отношении компании дело о невыплате заработной платы.

Несмотря на очевидные финансовые проблемы, в ММП опровергают слухи о том, что компания находится в стадии банкротства.

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