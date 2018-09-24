Премия FIFA The Best: Месси и Роналду вошли в символическую сборную мира

СЕГОДНЯ 22:44 2018-09-24T22:44:23+03:00

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В Лондоне продолжается церемония вручения футбольных наград по итогам прошлого сезона. И официально уже оглашена символическая сборная мира. В нее вошли 11 футболистов, среди которых только 2 полузащитника. Зато - есть Роналду и Месси!

Полностью состав 11 лучших выглядит так:

Вратарь: Давид де Хеа

Защитники: Данни Алвес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело

Полузащитники: Лука Модрич, Н'Голо Канте.

Форварды: Эден Азар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии FIFA The Best.

Отметим, что Месси и Роналду не получили наград лично, не приехав на церемонию. По этому поводу пошутил ведущий церемонии Идрис Эльба: "Ну, не приехали два мужика, которые никому не знакомы - Месси и Роналду!".