Бразильянка Марта стала лучшей футболисткой мира 2018
Церемония вручения наград проходит в Лондоне
Марта - в шестой раз лучшая футболистка мира.Фото: REUTERS
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Предпоследней номинацией на церемонии вручения наград FIFA Best в Лондоне стала награда лучшей футболистке мира. Ее получила бразильянка Марта. Награду ей вручил бразилец Роберто Карлос, игравший несколько лет назад за махачкалинский "Анжи".
Бразильская футболистка Марта становилась лучшим игроком мира в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годах. Это - ее шестая победа в карьере.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии FIFA The Best.