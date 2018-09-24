Бразильянка Марта стала лучшей футболисткой мира 2018

24 Сент. 22:55 2018-09-24T22:55:50+03:00

Марта - в шестой раз лучшая футболистка мира. Фото: REUTERS

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Предпоследней номинацией на церемонии вручения наград FIFA Best в Лондоне стала награда лучшей футболистке мира. Ее получила бразильянка Марта. Награду ей вручил бразилец Роберто Карлос, игравший несколько лет назад за махачкалинский "Анжи".

Бразильская футболистка Марта становилась лучшим игроком мира в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годах. Это - ее шестая победа в карьере.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии FIFA The Best.