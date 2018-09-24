Рябков: Заявления США о возможной эскалации в Сирии из-за поставки С-300 неоправданны

24 Сент. 22:53 2018-09-24T22:53:00+03:00

Замглавы МИД ФР подчеркнул, что решение об укреплении ПВО арабской республики принималось Москвой после глубокого и детального анализа ситуации

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Предсказания Вашингтона о том, что поставка Сирии современных российских систем ПВО С-300 обернется эскалацией напряженности в регионе, лишены основания. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Такого рода решения нами принимаются после детального и глубокого анализа всех обстоятельств и всех аспектов развития обстановки. Поэтому не может быть и речи ни о каком действии с нашей стороны, которое направлено, как утверждают американские коллеги, на эскалацию обстановки. Такую постановку вопроса мы не считаем оправданной», - цитирует Рябкова «Интерфакс».

Таким образом дипломат прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, назвавшего решение о поставке С-300 Дамаску «крупной ошибкой», которая повышает риск эскалации в арабской республике.

«Мы бы хотели обратиться с призывом к американским коллегам более трезво, взвешенно и без предубеждений подходить к нашим действиям в этой ситуации, как и во всех других ситуациях», - подчеркнул Рябков.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии комплексы ПВО С-300. Также Дамаску предоставят автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО, которые гарантированно будут идентифицировать все российские самолеты в воздушном пространстве страны.

Таким образом российская сторона отреагировала на потерю своего самолета радиолокационной разведки Ил-20, который был по ошибке сбит сирийской ПВО в результате провокационных и безответственных действий израильской авиации, наносившей удары по провинции Латакия.