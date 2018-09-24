Лучшим футболистом мира впервые в истории стал хорват Лука Модрич

24 Сент. 23:00 2018-09-24T23:01:21+03:00

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33-летний хорватский футболист Лука Модрич получил награду Лучшему футболисту мира. Церемония вручения наград проходит в Лондоне. Модрич прервал 10-летнюю серию, во время которой по пять раз лучшими футболистами мира становились аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.

В чиле тех, кто номинировался на главное звание года, были еще португалец Криштиану Роналду и египтянин Мохамед Салах. Обоих Модрич обошел. Ранее хорват уже получил награды лучшему футболисту ЧМ-2018 и лучшему футболисту европейского сезона 2017/2018.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии FIFA The Best.