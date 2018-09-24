2018-09-24T23:13:48+03:00
Политика

В Совфеде назвали провокацией арест своего сотрудника в Осло

Вице-спикер СФ Ильяс Умаханов подтвердил, что норвежские власти задержали россиянина Михаила Бочкарева и поместили под стражу на две недели
Денис СУХОВ
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В Совфеде назвали провокацией арест своего сотрудника в ОслоВ Совфеде назвали провокацией арест своего сотрудника в ОслоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Задержание сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева в аэропорту Осло имеет все признаки провокации. Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента Ильяс Умаханов.

Парламентарий подтвердил, что норвежские власти арестовали россиянина на две недели.

«Мы сделаем все, чтобы законные интересы и права нашего коллеги, сотрудника аппарата Совета Федерации, были защищены. МИД России предпринимает все усилия, чтобы разъяснить ситуацию. Все, что делается Министерством иностранных дел - это делается по нашему обращению», - цитирует Умаханова ТАСС.

Вице-спикер подчеркнул, что Бочкарев отправился в Осло для участия в международном мероприятии по линии Совета Европы, по согласованию и по приглашению парламента Норвегии.

Умаханов подчеркнул, что действия норвежской стороны разрушают межпарламентское взаимодействие.

«Очень похоже на провокацию. Мы без внимания это не оставим, конечно», - добавил вице-спикер СФ.

Ранее МИД РФ выразил Норвегии решительный протест в связи с необоснованным задержанием Бочкарева в аэропорту Осло. Сотрудника аппарата Совфеда арестовали по подозрению в осуществлении «незаконной информационной деятельности».

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