В Совфеде назвали провокацией арест своего сотрудника в Осло
Задержание сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева в аэропорту Осло имеет все признаки провокации. Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента Ильяс Умаханов.
Парламентарий подтвердил, что норвежские власти арестовали россиянина на две недели.
«Мы сделаем все, чтобы законные интересы и права нашего коллеги, сотрудника аппарата Совета Федерации, были защищены. МИД России предпринимает все усилия, чтобы разъяснить ситуацию. Все, что делается Министерством иностранных дел - это делается по нашему обращению», - цитирует Умаханова ТАСС.
Вице-спикер подчеркнул, что Бочкарев отправился в Осло для участия в международном мероприятии по линии Совета Европы, по согласованию и по приглашению парламента Норвегии.
Умаханов подчеркнул, что действия норвежской стороны разрушают межпарламентское взаимодействие.
«Очень похоже на провокацию. Мы без внимания это не оставим, конечно», - добавил вице-спикер СФ.
Ранее МИД РФ выразил Норвегии решительный протест в связи с необоснованным задержанием Бочкарева в аэропорту Осло. Сотрудника аппарата Совфеда арестовали по подозрению в осуществлении «незаконной информационной деятельности».