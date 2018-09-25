2018-09-25T00:01:57+03:00
Политика

Посольство РФ в Норвегии обеспокоено антироссийским вектором военных планов Осло

Дипмиссия призвала страну помнить о «самоограничениях» на военную деятельность
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Правительство Норвегии упрекнули в антироссийских военных планахПравительство Норвегии упрекнули в антироссийских военных планахФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Военные планы Осло имеют четкую антироссийскую направленность. Об этом заявило посольство России в Норвегии.

Дипмиссия прокомментировала недавнее высказывание премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, которая сказала, что «Россия или другие страны устроят нам испытание в виде фейковых новостей или кибератак» во время проведения учений НАТО этой осенью.

«Подобные утверждения являются очередным свидетельством антироссийской направленности военных планов Норвегии, таких как учения «Единый трезубец», подготовка норвежского вклада в ПРО, модернизация военной инфраструктуры в интересах других стран, расширение присутствия американских морпехов», - говорится в заявлении посольства в Facebook.

Российские дипломаты подчеркнули, что такая позиция Норвегии негативно сказывается на безопасности всей Северной Европы, особенно на фоне «замороженного» Осло диалога с РФ по военной линии.

Посольство призвало власти Норвегии помнить о «самоограничениях» на военную деятельность. И выразило мнение, что народ этой страны всегда был и остается заинтересован в добрососедских отношениях с Россией.

Как сообщал сайт kp.ru, в августе этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже указывала на антироссийскую направленность военных учений НАТО, которые состоятся в октябре-ноябре 2018 года в Северной Атлантике и Норвегии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участников «Белых касок» переселяют в Великобританию
Прошедшие под Крымским мостом корабли Украины вошли в Мариуполь
Цена нефти Brent превысила 81 доллар впервые с ноября 2014 года
Волкер: США не смогли заставить Россию изменить позицию по Украине
В Совфеде назвали провокацией арест своего сотрудника в Осло
Лучшим футболистом мира впервые в истории стал хорват Лука Модрич
Бразильянка Марта стала лучшей футболисткой мира 2018
Рябков: Заявления США о возможной эскалации в Сирии из-за поставки С-300 неоправданны
Премия FIFA The Best: Месси и Роналду вошли в символическую сборную мира
В испанском порту Мотриль задержали российский балкер «Заполярье»
Премия FIFA Best: лучшими футбольными болельщиками мира официально названы фанаты Перу
Нетаньяху заявил Путину о риске эскалации в регионе из-за передачи С-300 Сирии