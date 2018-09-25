Посольство РФ в Норвегии обеспокоено антироссийским вектором военных планов Осло
Военные планы Осло имеют четкую антироссийскую направленность. Об этом заявило посольство России в Норвегии.
Дипмиссия прокомментировала недавнее высказывание премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, которая сказала, что «Россия или другие страны устроят нам испытание в виде фейковых новостей или кибератак» во время проведения учений НАТО этой осенью.
«Подобные утверждения являются очередным свидетельством антироссийской направленности военных планов Норвегии, таких как учения «Единый трезубец», подготовка норвежского вклада в ПРО, модернизация военной инфраструктуры в интересах других стран, расширение присутствия американских морпехов», - говорится в заявлении посольства в Facebook.
Российские дипломаты подчеркнули, что такая позиция Норвегии негативно сказывается на безопасности всей Северной Европы, особенно на фоне «замороженного» Осло диалога с РФ по военной линии.
Посольство призвало власти Норвегии помнить о «самоограничениях» на военную деятельность. И выразило мнение, что народ этой страны всегда был и остается заинтересован в добрососедских отношениях с Россией.
Как сообщал сайт kp.ru, в августе этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже указывала на антироссийскую направленность военных учений НАТО, которые состоятся в октябре-ноябре 2018 года в Северной Атлантике и Норвегии.