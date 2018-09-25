Прошедшие под Крымским мостом корабли Украины вошли в Мариуполь
Украинские военные корабли, шедшие через Керченский пролив, в понедельник зашли в порт Мариуполя. Об этом сообщает «Украинский военный портал».
По данным сайта, вместе с поисково-спасательным судном «Донбасс» и буксиром «Корец» в Мариуполь пришли два малых бронированных артиллерийских катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны».
Во время следования в исключительной экономической зоне России их сопровождали корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Росморречфлота выдал капитанам украинских судов разрешение пройти по фарватеру в заливе в составе одного из караванов. При этом на борту «Кореца» находился российский лоцман.
Однако издание пишет, что российская сторона «противопоставила» свои морские силы «для затруднения прохождения» судов ВМС Украины, и заявило об агрессивных действиях с российской стороны.
Также ранее сайт kp.ru сообщал, что командование военно-морских сил Украины обвинило российскую сторону в создании опасных ситуаций во время прохождения украинских кораблей через Керченский пролив
Напомним, «Донбасс» и «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По данным СМИ, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск на Азовском море.
Корабли ВМС Украины в акватории Керченского пролива.
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