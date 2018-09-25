2018-09-25T00:54:00+03:00
В мире

Участников «Белых касок» переселяют в Великобританию

Лондон официально заявил о начале приема на территории страны членов организации и их семей
Юлия ДИВЕЕВА
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Участники "Белых касок" получат убежище в ВеликобританииУчастники "Белых касок" получат убежище в ВеликобританииФото: СОЦСЕТИ
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Участников неправительственной добровольческой организации «Белые каски», действующей в Сирии, переселяют в Великобританию. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел, внутренних дел и по международному развитию.

Ведомства подтвердили, что на территории Соединенного Королевства начали принимать сотрудников «Белых касок» и членов их семей. Сообщается, что они попадают под действие программы переселения подвергающихся опасности лиц.

«Белые каски» являются героями современности. Их уважают за отвагу, спасение жизней, их номинировали на Нобелевскую премию мира. Мы рады, что первые «Белые каски» переселятся в Британию», — заявил глава МИД Британии Джереми Хант.

Министр внутренних дел страны Саджид Джавид отметил, что эта организация спасла тысячи жизней мирных сирийцев во время конфликта

«Я горжусь тем, что Британия принимает этих смелых людей и их семьи, дает им возможность начать жизни заново», — заявил он.

Напомним, сайт «КП» рассказывал об инсценировке химической атаки на мирное поселение, которую в апреле 2018 года организовали и сняли на видео «Белые каски», чтобы обвинить в этом президента Сирии Башара Асада.

МИД России назвал деятельность этих волонтеров частью информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

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