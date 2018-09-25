2018-09-25T01:24:24+03:00
Общество

Умер продюсер оригинальной трилогии «Звездных войн» Гэри Куртц

Гэри Куртц скончался от рака в воскресенье на 79-м году жизни [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Продюсер Гэри Куртц во время работы над "Звездными войнами"Продюсер Гэри Куртц во время работы над "Звездными войнами"Фото: СОЦСЕТИ
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Умер известный американский кинопродюсер и режиссёр, один их создателей оригинальной трилогии франшизы «Звездные войны» Гэри Куртц. Об этом сообщила семья кинематографиста.

В их заявлении сказано, что Куртц скончался в воскресенье в Лондоне в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал рак, передает Hollywood Reporter.

Он продюсировал две из первых трех частей «Звездных войн» - «Эпизод 4 – Новая надежда» и «Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар».

Режиссер франшизы Джордж Лукас отметил, что уход Куртца «ощутит на себе вся семья «Звездных войн». А исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл написал в твиттере, что потерял хорошего друга.

Гэри Куртц объясняет сцену Харрисону Форду и Марку Хэмиллу на съемочной площадке "Звёздных войн" Фото: СОЦСЕТИ

Гэри Куртц объясняет сцену Харрисону Форду и Марку Хэмиллу на съемочной площадке "Звёздных войн"Фото: СОЦСЕТИ

«Я потерял друга по жизни. Мир потерял доброго, мудрого, мульти-талантливого художника и режиссера, чей вклад в кино нельзя переоценить. Это была честь работать с ним и я знаю, что стал лучше, только потому, что общался с ним», - сказал Хэмилл.

Помимо кино Гэри Куртц занимался продюсированием шоу и программ для телевидения.

Гэри Куртц (в центре) и Марк Хэмилл (справа) Фото: СОЦСЕТИ

Гэри Куртц (в центре) и Марк Хэмилл (справа)Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

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