СЕГОДНЯ 01:53 2018-09-25T01:53:55+03:00

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял девятую строчку в рейтинге лучших тренеров года. В понедельник Международная федерация футбола (FIFA) провела в Лондоне голосование за кандидатов на звание «тренер года - 2018».

На награду претендовали 11 тренеров футбольных команд. Больше всех голосов получил наставник сборной Франции Дидье Дешам - 30,52%. На втором месте с 25,74% голосов оказался бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, а на третьем месте - главный тренер национальной сборной Хорватии Златко Далич (11,81% голосов).

Черчесов получил 2,14% голосов. Он опередил в рейтинге наставника сборной Англии Гарета Саутгейта (1,57%) и главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (1,35%), говорится на официальном сайте FIFA.

Напомним, в Лондоне прошла торжественная церемония вручения наград FIFA Best, в ходе которой был назван лучший тренер года среди мужских и женских команд, лучший игрок среди мужчин и женщин, лучший вратарь и определен символический состав суперкоманды. также федерация отметила самых преданных болельщиков.