2018-09-25T02:17:23+03:00
Общество

Умер актер Эл Мэттьюс, сыгравший в «Чужих» и «Пятом элементе»

Эл Мэттьюс скончался в возрасте 75 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Эл Мэттьюс в роли сержанта Эла Эйпона в фильме Джеймса Кэмерона «Чужие». Фото: скриншот видеоЭл Мэттьюс в роли сержанта Эла Эйпона в фильме Джеймса Кэмерона «Чужие». Фото: скриншот видео
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Умер американский актер и фолк-певец Эл Мэттьюс, который стал известен после роли сержанта Эла Эйпона в фильме Джеймса Кэмерона «Чужие» (1986 год). Артист скончался в своем доме в провинции Аликанте в Испании.

Мэттьюсу было 75 лет. Причины его смерти неизвестны. Испанское издание El Pais сообщило, что мужчину мертвым обнаружил его сосед и вызвал медиков.

Эл Мэттьюс родился в 1942 году в нью-йоркском районе Бруклин. Во время Войны во Вьетнаме он служил в 1-ой дивизии корпуса морской пехоты США и стал первым чернокожим сержантом этой дивизии. Эл дважды награждён Пурпурным сердцем за боевые ранения.

Эл Мэттьюс исполнил роль генерала Тюдора в картине Люка Бессона «Пятый элемент». Фото: скриншот видео

Эл Мэттьюс исполнил роль генерала Тюдора в картине Люка Бессона «Пятый элемент». Фото: скриншот видео

После войны Мэттьюс решил стать музыкантом, и в 1975 году его песня «Fool» стала хитом и находилась на 16-ом месте на UK Singles Chart.

В 1986 году Эл Мэттьюс снялся во второстепенной роли сержанта Эла Эйпона в фильме «Чужие». Он также работал ди-джеем на BBC Radio 1. В 1997 году снялся у Люка Бессона в «Пятом элементе».

В 2013 году принял участие в озвучивании игры Aliens: Colonial Marines, где его персонажем снова стал сержант Эйпон.

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