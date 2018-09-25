В Москве открылась выставка «Эпоха в миниатюре» о рукописной книге Ренессанса

СЕГОДНЯ 04:29 2018-09-25T04:29:48+03:00

В экспозиции будут представлены редчайшие рукописи и манускрипты из фондов Амброзианской библиотеки Милана

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Оцифрованные рукописные тексты «Заговоров Катилины» Гая Саллюстия Криспа, «Сатиры» Юния Ювенала и Персия Флакка, «Ворон, или лабиринт любви» Джованни Боккаччо можно будет увидеть своими глазами на выставке «Эпоха в миниатюре. Античное наследие в рукописной книге Ренессанса», которая начала работу в Москве. Открытие состоялось 24 сентября в доме Пашкова.

Сканы иллюминированных рукописных книг были предоставлены из фондов Амброзианской библиотеки в городе Милане. Все они относятся к итальянской эпохе Возрождения. Также в экспозицию включены редчайшие манускрипты XV-XVI веков из отдела рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ).

«Современные цифровые технологии позволили нам показать рукописи из собрания РГБ вместе с жемчужинами Амброзианской библиотеки. Эта замечательная история будет интересна и для исследователей, и для всех, кому интересна одна из самых ярких эпох в истории человечества - эпоха Возрождения», - отметила заместитель гендиректора РГБ по внешним связям и выставочной деятельности Наталья Самойленко.

Выставка будет работать в Румянцевском зале отдела рукописей РГБ и в Главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ее центральным экспонатом стал иллюстрированный манускрипт с сочинениями Вергилия - «Амброзианский Вергилий», принадлежавший Франческо Петрарке.

На полях страниц остались заметки, сделанные рукой поэта. Некоторые из них относятся к жизни самого Петрарки. Так на листе, приклеенном к обложке, он пишет о своей возлюбленной Лауре.

Выставка будет работать до 28 сентября.