Госдеп сообщил о гибели американского дипломата на Мадагаскаре

СЕГОДНЯ 04:44 2018-09-25T04:44:22+03:00

В Антананариву задержан подозреваемый в причастности к смерти гражданина США

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В столице островного государства Мадагаскар Антананариву погиб америкаснкий дипломат. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы с большим сожалениям подтверждаем, что сотрудник Государственного департамента США был найдем мертвым в своем доме в ночь на пятницу, 21 сентября», - сказала она.

Науэрт не стала разглашать детали смерти дипломата, но отметила, что правоохранительные органы Мадагаскара задержали подозреваемого в причастности к его смерти, передает ТАСС.

«Из уважения к семье погибшего, а также учитывая то, что расследование продолжается, Госдепартамент не будет в настоящий момент приводить никаких дополнительных подробностей», - подчеркнула глава пресс-службы Госдепа.

Представитель внешнеполитического ведомства заверила, что власти США расследуют гибель своего гражданина совместно с правоохранительными органами Мадагаскара, а вероятный преступник находится под стражей.