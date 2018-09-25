2018-09-25T07:55:57+03:00
В мире

ЕС готов помочь в восстановлении Сирии при наличии политических условий

Речь идет о развитии ситуации в Идлибе согласно договоренностям, а также о начале работы конституционного комитета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Итальянский политик Федерика МогериниИтальянский политик Федерика МогериниФото: REUTERS
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Евросоюз готов посодействовать в процессе восстановления Сирии после военных действий, но лишь при наличии определенных политических условий. По мнению главы европейской дипломатии Федерики Могерини, как раз сейчас существует возможность для запуска такого процесса.

"Я вижу окно возможностей, если конституционный комитет начнет свою работу, если ситуация в Идлибе будет развиваться согласно достигнутым договоренностям, для того, чтобы международное сообщество было вовлечено [в восстановление Сирии]. Но пока этого не произойдет, думаю, у нас не будет возможности для помощи", - цитирует ТАСС дипломата.

Известно, что Могерини планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым. Встреча двух дипломатов состоится на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что Могерини уже делала заявления о готовности ЕС вложить средства в восстановлении Сирии в апреле этого года. Тогда она также указала на необходимость установления "содержательного политического диалога", передает сайт kp.ru.

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