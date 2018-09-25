2018-09-25T08:13:34+03:00
Политика

Лидеры США и Франции обсудили ситуацию в Сирии и вопросы торговли

Также был затронут предстоящий визит Трампа в Париж для участия в церемонии, приуроченной к столетию окончания Первой мировой войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд ТрампПрезидент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон встретились на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудили ряд актуальных вопросов. Так, была затронута ситуация в Сирии, противостояние угрозам с иранской стороны и создание справедливых условий для торговли между Штатами и ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Оба лидера подтвердили свою приверженность тесной координации действий для противостояния глобальным вызовам", - говорится в распространенном документе.

Там же сообщается, что политики обсудили планы Трампа касательно его предстоящего визита в Париж. Американский лидер намерен посетить столицу Франции в ноябре, чтобы присутствовать на церемонии, приуроченной к столетию окончания Первой мировой войны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США успел встретиться также с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Политики обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова и подписали торговое соглашение. Кроме того, Мун Чжэ Ин передал Трампу послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.

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