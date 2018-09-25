Почтальоны будут помогать оплачивать кредиты на дому

СЕГОДНЯ 08:47 2018-09-25T08:47:55+03:00

Новая услуга будет востребована у пенсионеров и жителей отдаленных районов, уверены эксперты

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Почтальонам расширят обязанности. Теперь сотрудники службы доставки будут еще принимать платежи по кредитам. Новая услуга будет востребована пенсионерами и жителями отдаленных районов, уверены специалисты. Уже сейчас сотрудники почты помогают россиянам оплачивать коммунальные услуги, а помощь в оплате кредитов будет дополнительной опцией.

Для того, чтобы сотрудники почты смогли оказывать финансовую услугу, их оснастят мобильными кассовыми аппаратами.

На почте отмечают, что почтово-кассовый терминал – это смартфон с установленными приложениями. Через него можно выйти в интернет и заполнить все реквизиты платежа.

Сотрудник возьмет деньги у клиента, а ему выдаст чек об оплате. Деньги будут поступать на счет клиента в течение 3-5 дней.

Данный проект уже был протестирован в некоторых регионах.

В России 46 млн пенсионеров, 14 млн получают пенсию через почту, то есть наличными, а значит вынуждены ехать до ближайшего отделения банка, чтобы внести платеж.

Банки активно кредитуют пенсионеров, отмечая, что платежная дисциплина у них гораздо выше, чем у молодежи, пишет газета «Известия».