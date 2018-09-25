2018-09-25T09:05:20+03:00
Политика

Китай предложил России вместе бороться с санкционным давлением США

В Пекине подчеркнули, что сейчас экономики наших стран выгодно дополняют друг друга, а потому способны преодолеть всевозможные вмешательства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай предложил России объединить усилия против санкций СШАКитай предложил России объединить усилия против санкций СШАФото: Архив "КП"
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Успешное партнерство России и Китая способно стать решающим фактором в противостоянии негативным последствия санкционного давления США. Такое заявление сделал заместитель министра коммерции КНР Фу Цзыин.

Он подчеркнул, что сейчас экономики наших стран отлично дополняют друг друга на основе взаимного доверия. При этом власти обоих государств прекрасно понимают, как будет протекать их совместное развитие в будущем.

Положительные эффекты от такого взаимодействия, по словам Фу Цзыина, очевидцы. Сплоченность двух народов выгодна как жителям КНР, так и россиянам, поэтому контакты между странами в дальнейшем будут лишь укрепляться.

"В связи с этим мы путем обоюдных усилий, под руководством лидеров России и Китая, способны преодолеть возникшие трудности и всевозможные вмешательства", - цитирует ТАСС замминистра коммерции республики.

Напомним, что ранее Вашингтон решил "наказать" Пекин за сотрудничество с Москвой в оборонной сфере и ввел санкции в отношении департамента подготовки войск Центрального военного совета КНР. В китайском Минобороны такие действия американцев назвали "откровенным проявлением гегемонизма", передает сайт kp.ru.

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