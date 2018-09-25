2018-09-25T09:19:20+03:00
Политика

Мэттис заявил, что вопрос размещения базы США в Польше пока не решен

В настоящий момент американские специалисты лишь изучают потенциал предложения Варшавы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр обороны США Джеймс МэттисМинистр обороны США Джеймс МэттисФото: REUTERS
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Соединенные Штаты пока не приняли никакого решения относительно возможности размещения постоянной американской военной базы в Польше. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис.

По его словам, в Вашингтоне очень ценят инициативу Варшавы, но данный вопрос все еще находится на ранней стадии изучения.

"Сейчас мы оцениваем, в чем именно заключается предложение Польши, каков потенциал того, что нам предлагают", - приводится речь главы ведомства на сайте Пентагона.

Мэттис подчеркнул, что сейчас американские и польские специалисты вместе работают над принятием решения.

Напомним, что за последние годы Варшава неоднократно призывала Вашингтон увеличить контингент вооруженных сил США в республике, а в конце апреля глава Пентагона сообщил о готовности ведомства начать соответствующие переговоры. Тогда правительство Польши даже предложило выделить на строительство новой базы 2 млрд долларов и назвать ее "Форт Трамп".

Сайт kp.ru писал о том, что примерно неделю назад сам президент США Дональд Трамп также затронул вопрос необходимости увеличения военного контингента в центрально-европейской стране. Глава государства подчеркнул, что поддерживает опасения Варшавы относительно некой угрозы, якобы исходящей от России.

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