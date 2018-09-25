Американский журнал предрек ВМС Украины гибель в Азовском море за "считанные минуты"

СЕГОДНЯ 09:28 2018-09-25T09:28:35+03:00

По информации издания, Украина при поддержке США планирует построить военно-морскую базу на Азовском море, чтобы дать ответ России в этом регионе

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Американский журнал The American Conservative предрек гибель украинских кораблей и базы ВМС в Азовском море "в считанные минуты". По информации издания, Киев при поддержке США намерен возвести военно-морскую базу на Азовском море, чтобы противостоять России в этом регионе. Автор статьи считает, что несколько украинских кораблей ВМС Украины будут затоплены в короткий срок в случае конфликта, а база ВМС будет уничтожена.

Кроме того, отмечает обозреватель, Черное море всегда было "исторически российским", поэтому стоить ответить на вопрос, целесообразно ли посылать флот США на помощь Украине.

Издание напоминает, что в 2008 году в Южной Осетии Грузия была разгромлена в течение 48 часов.

Ранее украинские власти заявили о планах усилить военное присутствие в Азовском море и построить в регионе военно-морскую базу. В Азовское море были переброшены бронекатеры "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец".