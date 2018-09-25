2018-09-25T09:36:41+03:00
Общество

За холодные батареи руководителей котельных будут увольнять

В Госдуме планируют поддержать законопроект, который позволит снимать нерадивых руководителей и вводить на объектах внешнее управление
Ася РОМАНЧУК
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За срыв отопительного сезона руководителей котельных будут увольнятьЗа срыв отопительного сезона руководителей котельных будут увольнятьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В правительстве и Госдуме озадачились вопросом, как уберечь россиян от отключения батарей в холодный период времени. Пришли к выводу, что нужно ввести наказание за такие сбои для руководителя котельной. Отвечать начальник будет своей должностью, за перебои положено увольнение.

Законопроект разработали в Минстрое, чиновники уверены, что такие жесткие меры будут действенны. Распространяться они должны не только на руководство котельных, но и водоканалов, если потребители остались без воды.

В Госдуме планируют поддержать нововведение, пояснив, что данная мера будет вводиться в случае, если отключение принесет вред жизни и здоровью людей, либо возникнет угроза «неизбежного прекращения» снабжения с аналогичными последствиями, пишет газета «Известия».

В особых случаях чиновники оставляют за собой право отстранять от должности руководителя котельной или водоканала и вводить внешнее управление. Оно может осуществляться едиными тепло- или водоснабжающими организациями, работающими на данной территории.

Планируется, что управляющая компания сможет распоряжаться имуществом проблемной компании, ее финансами и ресурсами для восстановления тепло и водоснабжения.

Первое чтение данного проекта назначено на октябрь.

Сайт kp.ru писал, что с 25 сентября в Москве начнется отопительный сезон.

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