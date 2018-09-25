2018-09-25T09:38:27+03:00
Политика

США продадут Тайваню запчасти для военных самолетов на сумму $330 млн

Госдепартамент уже дал свое разрешение на проведение сделки, теперь вопрос должен изучить Конгресс
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Администрация США решила продать Тайваню запчасти для истребителей и самолетовАдминистрация США решила продать Тайваню запчасти для истребителей и самолетовФото: REUTERS
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США планируют продать Тайваню запчасти для военных самолетов на общую сумму порядка 330 млн долларов. Такое заявление сделали в профильном правительственном ведомстве, отвечающем за поставки вооружения за рубеж.

Речь идет о деталях и сопутствующем оборудовании для американских истребителей F-16, транспортных самолетов C-130 "Геркулес", легких истребителей F-5, а также тайваньских истребителей программы IDF.

На данный момент Госдепартамент уже выдал разрешение на выполнение контракта, администрация США официально уведомила об этом Конгресс. Теперь в течение 30 дней законодатели должны изучить данный вопрос и при необходимости заблокировать его дальнейшее исполнение.

Между тем, с точки зрения Пентагона, поставки запчастей Тайваню отвечают интересам внешней политики и нацбезопасности США, поскольку они способны укрепить оборонные способности островного государства, который остается важным элементом стабильности в регионе, передает ТАСС.

Стоит отметить, что Китай наверняка выразит недовольство такими действиями американцев, ведь в Пекине считают Тайвань своей неотъемлемой частью. Сайт kp.ru писал о том, что ранее Пекин уже выражал протест Вашингтону в связи с принятием в США закона о поездах на территорию этого островного государства.

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