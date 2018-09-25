2018-09-25T09:52:46+03:00
В мире

Спецслужбы: ИГ* хочет создать новый опорный центр "халифата" в Центральной Азии

Глава Антитеррористического центра Андрей Новиков отметил угрозу попыток активизировать уже созданные "спящие джамааты"
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В СНГ заявили, что ИГ* пытается создать новый опорный центр "халифата" в Центральной АзииВ СНГ заявили, что ИГ* пытается создать новый опорный центр "халифата" в Центральной АзииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) Андрей Новиков заявил, что запрещенная в России международная террористическая организация "Исламское Государство" (ИГ) пытается создать новые опорные центры "халифата" в Центральной Азии.

По его словам, существует реальная угроза безопасности не только Кыргызской Республике, но Центральноазиатскому региону в целом.

Открывая сбор руководящего состава антитеррористических подразделений спецслужб стран СНГ, Новиков подчеркнул грозу попыток ИГ сформировать в регионе новый опорный центр так называемого халифата и активизировать уже созданные "спящие джамааты".

"Мы приняли во внимание оценку исполнительного директората контртеррористического комитета ООН о том, что в результате излишков оружия оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу "оружие за наркотики", - сказал глава АТЦ.

Он также отметил, что впервые за 13 лет сбор происходит в таком расширенном составе. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков подтвердил, что исходящая из Афганистана террористическая угроза укрепляется, а представители международных террористических группировок проникают в Центральную Азию, передает ТАСС.

ИГ* - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия поставит в Сирию два дивизиона комплексов С-300
Курс доллара снизился на фоне дорожающей нефти
Банки получили разрешение блокировать сомнительные операции россиян
Норвежские спецслужбы подозревают задержанного россиянина в сборе данных
После снегопада с дождем в Северной Индии пропали без вести не менее 45 человек
Японка четыре года прятала тело младенца в камере хранения на вокзале
Полиции Австрии рекомендовали сообщать о гражданстве преступников
ЕС нашел способ проведения расчетов с Ираном в обход санкций США
США продадут Тайваню запчасти для военных самолетов на сумму $330 млн
За холодные батареи руководителей котельных будут увольнять
Американский журнал предрек ВМС Украины гибель в Азовском море за "считанные минуты"
Мэттис заявил, что вопрос размещения базы США в Польше пока не решен
Китай предложил России вместе бороться с санкционным давлением США
Почтальоны будут помогать оплачивать кредиты на дому
Лидеры США и Франции обсудили ситуацию в Сирии и вопросы торговли
ЕС готов помочь в восстановлении Сирии при наличии политических условий
Президент Южной Кореи изложил Трампу послание Ким Чен Ына
Ющенко: жители Донбасса похожи на население нацистской Германии
Основатели Instagram покинут свою компанию
Погода в Москве на 25 сентября 2018 года: температура опустится до 9 градусов
Могерини: Иран полностью выполняет условия ядерной сделки
В Москву чаще всего переезжают петербуржцы
В России внедрят систему распознавания лиц в общественном транспорте
Трамп и Мун Чжэ Ин договорились сверять действия перед саммитом США-КНДР
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
Госдеп сообщил о гибели американского дипломата на Мадагаскаре