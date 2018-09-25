Спецслужбы: ИГ* хочет создать новый опорный центр "халифата" в Центральной Азии
Руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) Андрей Новиков заявил, что запрещенная в России международная террористическая организация "Исламское Государство" (ИГ) пытается создать новые опорные центры "халифата" в Центральной Азии.
По его словам, существует реальная угроза безопасности не только Кыргызской Республике, но Центральноазиатскому региону в целом.
Открывая сбор руководящего состава антитеррористических подразделений спецслужб стран СНГ, Новиков подчеркнул грозу попыток ИГ сформировать в регионе новый опорный центр так называемого халифата и активизировать уже созданные "спящие джамааты".
"Мы приняли во внимание оценку исполнительного директората контртеррористического комитета ООН о том, что в результате излишков оружия оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу "оружие за наркотики", - сказал глава АТЦ.
Он также отметил, что впервые за 13 лет сбор происходит в таком расширенном составе. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков подтвердил, что исходящая из Афганистана террористическая угроза укрепляется, а представители международных террористических группировок проникают в Центральную Азию, передает ТАСС.
ИГ* - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".