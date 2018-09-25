2018-09-25T09:57:52+03:00
Политика

ЕС нашел способ проведения расчетов с Ираном в обход санкций США

Новый механизм защиты компаний подразумевает создание юридического лица, который будет осуществлять все операции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МогериниВерховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МогериниФото: REUTERS
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Европейский союз планирует создать специальный защитный механизм, который позволит компаниям проводить финансовые расчеты с Ираном в обход американских санкций, тем самым сохранив условия ядерной сделки. Такое заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"В практическом смысле это будет означать, что страны-члены ЕС создадут юридическое лицо, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном", - пояснила она.

Уточняется, что данная схема поможет сохранить торговлю с Исламской Республикой, в частности, в сырьевой сфере. При этом использовать данный механизм смогут не только страны ЕС, но и другие государства. В этом Могерини заверила общественность по итогам встречи представителей гарантов ядерной сделки.

По данным "Интерфакса", в ходе заседания политики подчеркнули необходимость дальнейшего развития деловых связей с Тегераном.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что изначально стран, которые подписались под иранским соглашением, было шесть, однако в мае этого года Соединенные Штаты сообщили о выходе из сделки. Вскоре после этого Вашингтон восстановил действие санкций в отношении Исламской Республики.

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