2018-09-25T10:14:34+03:00
В мире

Полиции Австрии рекомендовали сообщать о гражданстве преступников

Согласно статистике, каждый второй задержанный в Вене является иностранцем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Силовые структуры Австрии собираются указывать гражданство преступниковСиловые структуры Австрии собираются указывать гражданство преступниковФото: REUTERS
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Министерство внутренних дел Австрии рекомендовало правоохранительным структурам указывать гражданство преступников и предоставлять детальную информацию о совершенных ими злодеяниях, в частности, насильственного характера. Об этом говорится в официальном письме, которое поступило в управления полиции девяти федеральных земель республики.

Послание содержит в себе пункты единого способа общения стражей порядка со средствами массовой информации. Особый акцент сделан на освещении сексуальных преступлений, совершенных иностранцами.

"Цель новых рекомендаций - уважение права граждан на всеобъемлющую и четкую информацию в интересах максимальной прозрачности", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Стоит отметить, что, согласно статистике Федерального управления уголовной полиции, только за первые шесть месяцев 2018 года в Австрии было зарегистрировано 228 тысяч заявлений о преступлениях. При этом каждый второй задержанный в Вене являлся иностранцем. Возглавляют же список приехавших из-за рубежа преступников уроженцы Румынии, Германии, Сербии и Афганистана.

Сайт kp.ru неоднократно писал о том, что нашествие мигрантов в Европу спровоцировало резкий всплеск роста преступности. Например, в мае 50 беженцев избили полицейских в Дрездене, а в марте полсотни афганцев устроили массовую драку.

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