2018-09-25T10:34:39+03:00
Происшествия

Японка четыре года прятала тело младенца в камере хранения на вокзале

Безработная женщина исправно платила за аренду ячейки и лишь недавно призналось во всем полиции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция Токио обнаружила в камере хранения на вокзале завёрнутое в полиэтилен тело новорождённого ребенкаПолиция Токио обнаружила в камере хранения на вокзале завёрнутое в полиэтилен тело новорождённого ребенкаФото: Олег ЗОЛОТО
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Ужасающий случай произошел в одном из районов Токио. Выяснилось, что местная жительница на протяжении на протяжении не менее четырех лет прятала тело своего новорожденного ребенка в камере хранения на железнодорожной станции Угуисудани.

49-летняя Эми Сусаки сама рассказала обо всем полиции. По словам женщины, примерно 4-5 лет назад она самостоятельно родила этого ребенка дома, но малыш не подавал никаких признаков жизни. Испугавшись, японка решила спрятать тело младенца в камере хранения на станции района Тайто, в котором она и проживала.

Все это время Сусаки, которая на данный момент является безработной, исправно платила за аренду ячейки. Что именно подтолкнуло женщину рассказать о случившемся именно сейчас неизвестно, однако токийские правоохранители уже задержали ее.

Проверка показала, что в одной из ячеек камеры хранения действительно долгие годы лежал труп, завернутый в целлофановый пакет. Теперь полиция допрашивает женщину. Ведется расследование, передает телеканал NHK.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один трагический инцидент с новорожденным произошел в августе этого года в Тульской области. Жительница деревни Долматово города Плавска самостоятельно родила ребенка, но позже отец малыша нашел его бездыханным и завернутым в полимерный мешок. После этого он перенес тело новорожденного в сарай рядом с домом и оставил там.

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