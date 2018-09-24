2018-09-25T15:36:17+03:00
Общество

«По следам Тургенева и Толстого»: В Туле появился литературный железнодорожный маршрут

Его обещают включить в «Культурно-туристический минимум для школьников Тульской области»
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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«Незабываемое железнодорожное путешествие по следам героев И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого» - так называется новый литературный железнодорожный маршрут, который открыли в Туле в субботу, 22 сентября. В течение двух дней те, кто решится на такое необычное путешествие, смогут ознакомиться со знаковыми местами жизни и творчества великих мастеров. Первые участники тура уже посетили музейные комплексы на ж/д станциях «Ясенки», «Плавск», «Чернь», «Козлова засека», а также музей заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музей заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг», познакомились с коллекцией самоваров и бульоток Михаила Борщева.

В открытии нового маршрута приняли участие заместитель директора департамента культуры министерства культуры Тульской области Лариса Козлова, заместитель начальника железной дороги по Тульскому региону Александр Потапенко. Литературный маршрут будет включен в «Культурно-туристический минимум для школьников Тульской области», разработанный министерством культуры Тульской области. Проект рассчитан на получение дополнительных знаний об истории, культуре, традициях своей малой родины и предусматривает посещение различных учреждений культуры (музеев, театров, выставочных, концертных залов, библиотек, культурно-досуговых учреждений). Тем более, что новый маршрут свяжет два региона – Тульскую и Орловскую области.

Надо отметить, что это не первый необычный тур, который презентуют в Тульской области. Так, в мае 2018 года состоялось открытие первого железнодорожного маршрута «Куликово поле – взгляд из XXI века» для школьников 5-7 классов, созданного по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина об обеспечении безопасной транспортной доступности до музея «Куликово поле».

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