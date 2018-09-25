После снегопада с дождем в Северной Индии пропали без вести не менее 45 человек

СЕГОДНЯ 10:48 2018-09-25T10:49:09+03:00

В Северной Индии пропали без вести не менее 45 человек из-за снегопада с дождем Фото: REUTERS

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В северном индийском штате Химачал-Прадеш после снегопада с дождем пропали без вести не менее 45 человек, 35 из которых являются студентами Технологического института города Рурки.

По информации телеканала NDTV, учащиеся пошли в поход по горной местности в районе Лахул, но в это время на регион обрушились ливни с мокрым снегом.

Ранее стало известно, что муссонные ливни вызвали в стране оползни, в местных реках резко вырос уровень воды, что привело к наоднениям. В результате в Химачал-Прадеш погибли не меньше четырех человек. В районах Кулу, Кангар и Хамирпур закрыты все школы, временно запрещены горные походы и занятия парапланеризмом.

Сезон муссонов обычно продолжается в Индии с июня по конец сентября. В этом году муссоны оказались особенно мощными. Так, в юго-западном штате Керала погибли не менее 445 человек, около 1,4 млн человек временно оставили свои дома.