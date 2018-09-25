2018-09-25T10:52:52+03:00
Политика

Норвежские спецслужбы подозревают задержанного россиянина в сборе данных

51-летний Михаил Бочкарев категорически отрицает все обвинения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спецслужбы Норвегии проверяют сразу несколько версий возможного шпионажаСпецслужбы Норвегии проверяют сразу несколько версий возможного шпионажаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) считает, что задержанный в Осло россиянин Михаил Бочкарев мог собирать информацию о парламенте страны через беспроводные сети. Об этом рассказал один из адвокатов нашего соотечественника Бендик Фальк-Куслунг.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 51-летний технический сотрудник аппарата Совета Федерации РФ был задержан в аэропорту Гардермуэн 21 сентября. В российском посольстве уверены, что такие действия норвежских правоохранителей "носят надуманный характер" и были совершены "под нелепым предлогом".

Между тем, по данным газеты Verdens Gang, сейчас технические эксперты Управления национальной безопасности королевства проверяют еще одну версию. Так, они пытаются выяснить не мог ли Бочкарев оставить в здании Стортинга некие подслушивающие устройства.

"Он отрицает совершение этих действий", - подчеркнул Фальк-Куслунг.

Стоит отметить, что Бочкарев находился в Осло по официальному приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации (ECPRD). Техсотрудник аппарата Совфеда провел в Стортинге семинар, посвященный оцифровке данных, и уже готовился покинуть страну, когда был задержан. Теперь мужчине может грозить до 3 лет тюрьмы.

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