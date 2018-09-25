Россия получила ноту о разрыве Договора о дружбе с Украиной

СЕГОДНЯ 11:39 2018-09-25T11:40:00+03:00

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Россия получила официальную ноту от Украины о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве между странами. Об этом сообщил директор Второго департамента СНГ министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, соответствующий документ принес в понедельник, 24 сентября, временный поверенный в делах Украины.

"Хотя она (нота) фактически ничего не меняет, вы знаете, что и указ был об этом Порошенко издан на прошлой неделе, было соответствующее заявление МИД сделано, но тем не менее это формальный отчет о том, что с первого апреля договор перестанет действовать", - сказал Руденко.

Он подчеркнул, в Москве весьма сожалеют о таком решении Киева, поскольку соглашение, хоть и было рамочным, но "задавало тон" всем другим документам, передает ТАСС.

Напомним, что договор о дружбе был заключен еще 31 мая 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года. Однако 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о его непродлении. Политик заявил, что Россия якобы нарушает отдельные пункты соглашения.

В минувшую среду, 19 сентября, указ вступил в силу. В ряде международных организаций уже выразили сожаление по этому поводу, передает сайт kp.u.