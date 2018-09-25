2018-09-25T11:40:00+03:00
Политика

Россия получила ноту о разрыве Договора о дружбе с Украиной

Формальный отчет о прекращении действия соглашения принес в МИД временный поверенный в делах незалежной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Россия получила ноту о непродлении Украиной договора о дружбеРоссия получила ноту о непродлении Украиной договора о дружбеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Россия получила официальную ноту от Украины о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве между странами. Об этом сообщил директор Второго департамента СНГ министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, соответствующий документ принес в понедельник, 24 сентября, временный поверенный в делах Украины.

"Хотя она (нота) фактически ничего не меняет, вы знаете, что и указ был об этом Порошенко издан на прошлой неделе, было соответствующее заявление МИД сделано, но тем не менее это формальный отчет о том, что с первого апреля договор перестанет действовать", - сказал Руденко.

Он подчеркнул, в Москве весьма сожалеют о таком решении Киева, поскольку соглашение, хоть и было рамочным, но "задавало тон" всем другим документам, передает ТАСС.

Напомним, что договор о дружбе был заключен еще 31 мая 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года. Однако 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о его непродлении. Политик заявил, что Россия якобы нарушает отдельные пункты соглашения.

В минувшую среду, 19 сентября, указ вступил в силу. В ряде международных организаций уже выразили сожаление по этому поводу, передает сайт kp.u.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ: заявления США об угрозе С-300 их нацбезопасности являются лукавством
Массовое ДТП на Варшавском шоссе в Москве: столкнулись пять автомобилей
Новейший миномет «Молот» покалечил троих военнослужащих на Украине
National Geographic воссоздал последние минуты пропавшего рейса MH370
Песков рассказал, что ждет новых губернаторов Хабаровского края и Владимирской области
Ученые рассказали, что может спасти от инфарктов и инсультов
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной: Владимир Путин поздравил народную артистку с днем рождения
"Придется дважды подумать": СМИ Израиля испугались переброски С-300 в Сирию
Бизнесмен Роман Абрамович хочет продать «Челси» за три миллиарда фунтов стерлингов
СК РФ возбудил дело по факту обстрела жителей Донбасса с помощью дрона
Госдума приняла закон о наказании за увольнение сотрудников предпенсионного возраста
Россия поставит в Сирию два дивизиона комплексов С-300
Курс доллара снизился на фоне дорожающей нефти
Банки получили разрешение блокировать сомнительные операции россиян
Норвежские спецслужбы подозревают задержанного россиянина в сборе данных
После снегопада с дождем в Северной Индии пропали без вести не менее 45 человек
Японка четыре года прятала тело младенца в камере хранения на вокзале
Полиции Австрии рекомендовали сообщать о гражданстве преступников