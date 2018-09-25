Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной: Владимир Путин поздравил народную артистку с днем рождения

СЕГОДНЯ 12:11 2018-09-25T12:11:05+03:00

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Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной: президент России Владимир Путин поздравил актрису, народную артистку РСФСР с днем рождения. Глава государства отправил поздравительную телеграмму, в которой отметил талант актрисы и ее безграничную любовь к своему делу.

"Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, незабываемыми работами, каждая из которых – свидетельство Вашего большого таланта, мастерства, широты души и творческой щедрости, искренней, безграничной любви к избранному делу", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также пожелал Федосеевой-Шукшиной здоровья и вдохновения.

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. С 1955 года начала сниматься в кино, сыграв лаборантку в фильме режиссера Анатолия Граника "Максим Перепелица". Через четыре года исполнила первую главную роль в фильме "Сверстницы". В 1972 году сыграла Нюру в фильме "Печки-лавочки" авторства ее мужа Василия Шукшина. На следующий год исполнила роль Любы Байкаловой в картине "Калина красная".