2018-09-25T12:23:37+03:00
Наука

Ученые рассказали, что может спасти от инфарктов и инсультов

Специалисты подобрали универсальный препарат без побочных эффектов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли способ снизить риск инфарктов и инсультовУченые нашли способ снизить риск инфарктов и инсультовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские ученые провели клинические испытания препарата с омега-3-полиненасыщенной жирной кислотой. Исследователям удалось доказать, что это вещество помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и снижает риск инфарктов и инсультов.

Такие кислоты содержатся в жирной рыбе, иных морепродуктах и нескольких видах различных масел. Компоненты активно исследуются учеными и используются в качестве добавок из рыбьего жира.

Как подтверждают исследования специалистов, подобные препараты способствуют укреплению здоровья. В рамках эксперимента, специалисты пригласили добровольцев с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и предложили им на протяжении пяти лет принимать омега-3-полиненасыщенной жирные кислоты. В результате, экспертам удалось снизить риск возникновения инфарктов и инсультов в группе на 25% вместо ожидаемых 15%, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что препарат хорошо переносился пациентами и не имел побочных эффектов, отмечается сайт argumenti.ru.

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