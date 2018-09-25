2018-09-25T13:00:27+03:00
Происшествия

Из особняка в Таиланде таинственно исчез шотландский миллионер и его жена

В их доме нашли многочисленные следы крови
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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64-летний шотландский бизнесмен в строительной сфере Алан Хогг пропал из своего особняка в Пхрэ, Северный Таиланд. Вместе с ним исчезла и его 61-летняя жена-тайка Нотт. Фото: ViralPress64-летний шотландский бизнесмен в строительной сфере Алан Хогг пропал из своего особняка в Пхрэ, Северный Таиланд. Вместе с ним исчезла и его 61-летняя жена-тайка Нотт. Фото: ViralPress
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64-летний шотландский бизнесмен в строительной сфере Алан Хогг пропал из своего особняка в Пхрэ, Северный Таиланд. Вместе с ним исчезла и его 61-летняя жена-тайка Нотт. О таинственной пропаже в полицию заявили друзья пары.

В доме четы нашли многочисленные следы крови на стенах в раздевалке, которая находилась рядом с бассейном. Правоохранители отметили, что перед исчезновением супруги поссорились с родственниками из-за денег.

По словам полицейских, следы крови были смазанными, будто их кто-то пытался стереть.

В день исчезновения пары, на камеру видеонаблюдения попал брат жены, который сумел прокрасться в гараж. К слову, у супругов в этот же день пропал белый пикап Ford Ranger. Правоохранители обвинили брата жены в краже со взломом. Однако он отрицал свою вину и сознался только в краже двигателя. На данный момент его освободили под залог в 3 тысячи долларов.

Полиция продолжает следствие: проверяет дом супругов, подключила к расследованию водолазов. Несмотря на слова шурина, правоохранители уверены, что в исчезновении пары замешаны родственники четы. Об этом сообщает газета TheSun.

- Вероятно, это будет обосновано затяжным конфликтом внутри семьи. Мы не можем найти никаких других причин, которые могли бы это объяснить. <...> У шурина были проблемы с деньгами,- отметил майор полиции Санпат Прапутсра.

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