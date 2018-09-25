Массовое ДТП на Варшавском шоссе в Москве: столкнулись пять автомобилей
Массовое ДТП на Варшавском шоссе в Москве произошло в этот вторник, 25 сентября. В аварии оказались задействованы не менее пяти автомобилей.
Судя по видео с места инцидента, которое поступило в распоряжении "Комсомольской правды", среди участников ДТП есть одна машина каршеринговой службы. На кадрах видно, что именно она прижата к фуре, а другие поврежденные автомобили стоят чуть правее. У одного из них выбито заднее стекло.
На Варшавском шоссе в Москве произошло массовое дтп.
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, в том числе два наряда полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. О пострадавших не сообщается.
Между тем, на Варшавском шоссе уже образовалась огромная пробка.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще более серьезное ДТП произошло этим утром на юге столицы. Автобус, который перевозил полицейских, столкнулся с фурой. В результате инцидента пострадали два сотрудника правоохранительных органов.