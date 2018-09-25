Массовое ДТП на Варшавском шоссе в Москве: столкнулись пять автомобилей

СЕГОДНЯ 12:49 2018-09-25T12:49:12+03:00

О пострадавших в результате аварии пока не сообщается Фото: Скриншот с видео

В районе массового ДТП на Варшавском шоссе в Москве образовалась огромная пробка [видео]

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Массовое ДТП на Варшавском шоссе в Москве произошло в этот вторник, 25 сентября. В аварии оказались задействованы не менее пяти автомобилей.

Судя по видео с места инцидента, которое поступило в распоряжении "Комсомольской правды", среди участников ДТП есть одна машина каршеринговой службы. На кадрах видно, что именно она прижата к фуре, а другие поврежденные автомобили стоят чуть правее. У одного из них выбито заднее стекло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670378" frameborder="0"></iframe> На Варшавском шоссе в Москве произошло массовое дтп.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, в том числе два наряда полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. О пострадавших не сообщается.

Между тем, на Варшавском шоссе уже образовалась огромная пробка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще более серьезное ДТП произошло этим утром на юге столицы. Автобус, который перевозил полицейских, столкнулся с фурой. В результате инцидента пострадали два сотрудника правоохранительных органов.