2018-09-25T12:49:12+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на Варшавском шоссе в Москве: столкнулись пять автомобилей

В районе массового ДТП на Варшавском шоссе в Москве образовалась огромная пробка [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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О пострадавших в результате аварии пока не сообщаетсяО пострадавших в результате аварии пока не сообщаетсяФото: Скриншот с видео
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Массовое ДТП на Варшавском шоссе в Москве произошло в этот вторник, 25 сентября. В аварии оказались задействованы не менее пяти автомобилей.

Судя по видео с места инцидента, которое поступило в распоряжении "Комсомольской правды", среди участников ДТП есть одна машина каршеринговой службы. На кадрах видно, что именно она прижата к фуре, а другие поврежденные автомобили стоят чуть правее. У одного из них выбито заднее стекло.

На Варшавском шоссе в Москве произошло массовое дтп.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, в том числе два наряда полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. О пострадавших не сообщается.

Между тем, на Варшавском шоссе уже образовалась огромная пробка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще более серьезное ДТП произошло этим утром на юге столицы. Автобус, который перевозил полицейских, столкнулся с фурой. В результате инцидента пострадали два сотрудника правоохранительных органов.

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