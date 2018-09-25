2018-09-25T12:52:21+03:00
Политика

МИД РФ: заявления США об угрозе С-300 их нацбезопасности являются лукавством

В ведомстве отметили, что на самом деле С-300 в Сирии приведут к стабилизации ситуации
Екатерина БОЛГОВА
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МИД РФ назвал лукавством заявления США об угрозе С-300 их нацбезопасностиМИД РФ назвал лукавством заявления США об угрозе С-300 их нацбезопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков назвал лукавством заявление США об угрозе комплексов С-300 в Сирии их национальной безопасности.

«Системы сугубо оборонительные, поэтому США, когда говорят, что оборонительные вооружения подрывают их национальную безопасность, то лукавят», - сказал Ермаков.

Он отметил, что на самом деле комплексы С-300 в Сирии приведут к стабилизации ситуации, так как дадут возможность закрыть воздушное пространство над регионом.

«Прежде всего, будут защищены наши военнослужащие, которые осуществляют свой интернациональный долг по приглашению правительства Сирии», — отметил дипломат, передает РИА Новости.

Напомним, накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после крушения российского Ил-20 у сирийского побережья Сирии будут поставлены С-300. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что эта мера приведет к "значительной эскалации" в регионе.

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