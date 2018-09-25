В МИД РФ предупредили о последствиях разрыва Украиной договора по Азовскому морю

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-25T13:37:33+03:00

Договор между Россией и Украиной был подписан 24 декабря 2003 года

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Глава Второго департамента СНГ МИД России Андрей Руденко предупредил о последствиях разрыва Украиной договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю.

"Если они примут такое решение (о выходе из договора по Азовскому морю), это их дело. Естественно, это повлечет определенные последствия и для Украины, и для России", - сказал Руденко, передает ТАСС.

Напомним, договор между Россией и Украиной о сотрудничестве по Азовскому морю был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи главами двух стран Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой. Документ вступил в силу 23 апреля 2004 года. Азовское море и Керченский пролив были признаны исторически внутренними водами России и Украины. Согласно договору, любые споры было решено определять "путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами".

Ранее в Верховной раде Украины предлагали разорвать это соглашение. Законопроект о расторжении договора с РФ был внесен в 2015 году.