В МИД РФ предупредили о последствиях разрыва Украиной договора по Азовскому морю
Глава Второго департамента СНГ МИД России Андрей Руденко предупредил о последствиях разрыва Украиной договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю.
"Если они примут такое решение (о выходе из договора по Азовскому морю), это их дело. Естественно, это повлечет определенные последствия и для Украины, и для России", - сказал Руденко, передает ТАСС.
Напомним, договор между Россией и Украиной о сотрудничестве по Азовскому морю был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи главами двух стран Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой. Документ вступил в силу 23 апреля 2004 года. Азовское море и Керченский пролив были признаны исторически внутренними водами России и Украины. Согласно договору, любые споры было решено определять "путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами".
Ранее в Верховной раде Украины предлагали разорвать это соглашение. Законопроект о расторжении договора с РФ был внесен в 2015 году.