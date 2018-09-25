В Кремле не стали раскрывать условия поставок С-300 в Сирию

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-25T13:54:53+03:00

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что передача Дамаску ЗРК не приведет к эскалации напряженности в регионе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать условия передачи российских зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирии, однако подчеркнул, что данный процесс не приведет к эскалации напряженности в регионе.

"Еще раз - эти поставки не направлены против каких-то третьих стран, они будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных", - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что Москва приняла решение о передаче Дамаску систем ЗРК С-300 после трагического инцидента с российским Ил-20 близ Латакии. В понедельник, 17 сентября, самолет-разведчик был сбит сирийскими ПВО в 33 км от Средиземного моря, однако ответственным за эту авиакатастрофу признали Израиль.

Именно их истребители F-16 в тот вечер осуществили бомбардировку правительственных объектов САР, в результате Вооруженные силы республики вынуждены были принять ответные меры. Однако, когда система ПВО пришла в действие израильские самолеты просто прикрылись пролетающим мимо Ил-20. В результате происшествия погибли 15 российских военнослужащих, передает сайт kp.ru.