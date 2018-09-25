2018-09-25T14:31:00+03:00
В мире

Турция предложила провести часть соревнований Олимпиады-2026 могут пройти в Сочи

Это случится, если турецкий Эрзурум получит право на проведение зимних Игр
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Часть соревнований Олимпиады-2026 могут пройти в СочиЧасть соревнований Олимпиады-2026 могут пройти в СочиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сейфеттин Азизоглу, губернатор турецкого города Эрзурума, претендующего на проведение зимней Олимпиады-2026, предложил провести часть соревнований в Сочи. Это предложение прозвучало во время визита Алексея Ерхова, российского посла в Турции, в Эрзурум.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы получить право провести Олимпиаду. Мы думаем, что Эрзурум может сделать это вместе с Сочи. Там есть санные трасы, которых нет в Эрзуруме. Это дорогие инвестиции. Эти объекты есть в Сочи, поэтому мы можем сделать это вместе,- цитирует Азизоглу турецкое издание «Hurriyet».

Столицу зимней Олимпиады-2026 выберут в сентябре 2019 года. На проведение игр претендуют Эрзурум (Турция), Стокгольм (Швеция), Калгари (Канада) и Италия (Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо).

К слову, Сочи уже принимал зимние игры в 2014 году. Для проведения Олимпиады был построен стадион «Фишт», Большой ледовый дворец, ледовая арена "Шайба", ледовый дворец спорта "Айсберг" и санно-бобслейная трасса "Санки".

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